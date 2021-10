Jim Reck Column: Bowl Me Over

Jim Reck, Special to The Rolla Daily News

USA TODAY NETWORK

CONVERTED SPLITS – Braxtyn Crider (youth) 3-6-7-10; Sue Gott 5-7; Nancy Duncan 5-6; Caroline Evans 3-10; Judy Davis 3-4-6-7-10; Linda Shockley 6-7-10; Nick Reed 3-10; Jim Reck 3-10 (x2); Jerry Davis 3-4-6-7; Ron Giesler 3-10, 2-4-10; Terry Brookshire 6-7-10, 5-6-10

ROLLA SENIORS – Linda Shockley 181(477); Patty Shaver 179(468); Roger Rosenburg 234(561); Dennis Henderson 180(532); Ken Usher 205(521); Ken Burch 198(513); Dave Douglas 182(507); Jesse Chounard 199(506); Rowe Duncan 213(487); Terry Shockley 205(486); Bill Hood 168(484); Jerry Gregory 176(479); Jim Barksdale 168(474); David Pierce 161(455)

SPECIAL RECOGNITION – Terry Shockley’s 205 game was 76 pins over average.

LADIES 600 SERIES – Karen Rosenburg 225(610) The ladies have bowled 5 600 series so far this season.

LADIES 600 SERIES (Non Sanctioned) – Jamie Elliott 181,245,182(608)* Asterisks denote first 600 by that bowler. The ladies have bowled 1 non-sanctioned 600 series so far this season.

MENS 700 SERIES – Cody Wilson 259(746); Kris Newkirk 269(750); Brandon Brandel 279(727) The men have bowled 18 700 series so far this season.

PEEWEE – Nova Reed 55(55); Maverick Faulkner 83(83); Stetson Carrilo 80(80)

BANTAM-PREP – Aliyah Anderson 118(214); Aspynn Schwane 114(183); Brockton Fite 106(197); Clark Millburg 106(182); Connor Bolin 96(181); Hunter Sharp 89(168); Stetson Reed 94(157)

JUNIOR-MAJOR – Acadia Grouns 213(561); Shirley Sekscinski 172(500); Kaylie Rosenburg 184(487); Brooklyn Fite 198(465); Caroline Sands 168(457); Arianna Newkirk 162(451); Braxtyn Crider 206(561); Kenneth Williams 177(471); Cameron Seay 204(452)

SPECIAL RECOGNITION – Brooklyn Fite’s 198 game was 79 pins over average. Cameron Seay’s 204 game was 89 pins over average.

DOGHOUSE – Ashley Teague 253(577); Shannon Chounard 175(503); Donna Campbell 181(478); Tim Martin 233(629); Tyler Parrent 197(579); Jerry Wells 206(563); Nate Millburg 213(560)

SPECIAL RECOGNITION – Ashley Teague’s 253 game was 89 pins over average.

MERCHANT – Nicole Stone 203(545); Aleatha Fite 211(535); Jessica Zahnle 203(529); Terry Miles 244(661); Deon Estrada 266(643); Joshua Elliott 234(639); Harold Fite 220(639); Mike Garbo 224(639); David Wilson 230(634); Donald Grouns 219(626); Mike Fulbright 249(616); George Stone 242(614); Patrick Akley 210(613); Trevor Kircher 224(601); David A McClure 230(588); Jason Durbin 201(569)

BOSS N SLAVE – Michael Cape 210(596)

SPECIAL RECOGNITION – Jamie Elliott’s 245 game was 78 pins over average,

QUEENS & KINGS – Vickie Flegel 216(586); Judy Davis 179(518); Thomas Rye 267(650); Ryan Daugherty 205(594)

SPECIAL RECOGNITION – Thomas Rye’s 267 game was 101 pins over average while his 650 series was 152 pins over.

BUSINESS – Becky Gill 202(537); Traci Simpson 184(527); Kristen Masterson 188(506); Karen Thomas 180(500); Nathan Neagles 254(692); Mike Duncan 257(683); Glen Sapaugh, Jr 245(666); David Rosenburg 268(664); Leonard Turnbough 223(663); Garrett Roberts 236(662); Rodney Thompson 239(662); Gene Newkirk 234(656); Lee Briscoe 256(639); Justin Isaacson 224(628); Dante Dudoit 235(621); John Stevens 236(621); Kevin Warren 246(621); Mike Britton 222(596); Ken Arthur 217(590); Jack James 233(584); Jason Carroll 201(578); Wayne Callaway 204(567); Kenny Vankirk 246(560)

SPECIAL RECOGNITION – Glen Sapaugh Jr’s 666 series was 150 pins over average.

You can email Jim Reck at bowlmeov@fidmail.com