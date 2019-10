First Team

Kaitlyn Kolb, Blair Oaks, Sr.

Camryn Schaller, So. Boone, Sr.

Camryn Schlup, California, Jr.

Taylor Jones, Hallsville, Jr.

Maris Ollison, Versailles, So.

Andi Siebeneck, Blair Oaks, So.

Mariah Prince, Southern Boone, So.

Carly Ward, Osage, So.

Natalie Otto, Blair Oaks, Sr.

Alexis Findley, Blair Oaks, Jr.

Second Team

Kourtney Kendrick, Boonville, Jr.

Ellie Kliethermes, Blair Oaks, Jr.

Lauren Hill, California, Jr.

Elizabeth Rush, Eldon, Jr.

Bailey Rissmiller, Blair Oaks, Jr.

Liberty Gamm, Osage, Jr.

Emma Littrell, Hallsville, Jr.

Avery Oetting, Hallsville, So.

Riece Clevenger, So. Boone, So.

Honorable Mention

Lauren Spillars, California, Jr.

Zoey DeHass, So. Boone, So.

Kadence Kliegel, Blair Oaks, So.

Kayleigh Fike, Eldon, Sr.

Individual Awards

Head coach and Staff of the Year

Steve Stock, California

Player of the year

Camryn Schaller, Sr., Southern Boone

Most Outstanding Player

Kaitlyn Kolb, Sr. Blair Oaks

Conference records

Blair Oaks, 7-0

Southern Boone, 5-2

California, 5-1

Hallsville, 5-2

Boonville, 3-4

Osage, 2-5

Eldon, 1-6

Versailles, 0-7

Class 3

District 15 Softball Team

First Team

Pitchers

Audrey Danielson, Kirksville, Jr.

Lauren Koenig, Moberly, Sr.

Infielders

Kailei Allen, Marshall, Jr.

Abby Jones, Chillicothe, Sr.

Jenna Jackson, Kirksville, So.

Kourtney Kendrick, Boonville, Jr.

Sophie Stuart, Kirksville, So.

Abbie Marshall, Marshall, Jr.

Outfielders

Sophia Luettike, Chillicothe, So.

Anna Moore, Kirksville, Sr.

Quincy Reynolds, Moberly, Sr.

Utility Player

Jordan Hibner, Chillicothe, Sr.

Catchers

Paige Klinge, Marshall, So.

Madi McCarty, Kirksville, So.

Tara Ginter, Moberly Sr.

Second Team

Pitchers

Halle Rucker, Chillicothe, So.

Infielders

Kenslie Stufflebean, Kirksville, Jr.

Mary Billington, Moberly, Sr.

Ma’Kayla Payne, Moberly, Sr.

Kennedy, Messer, Moberly Fr.

Kylie Rogers, Kirksville, Jr.

Kiley Kirkpatrick, Chillicothe, Sr.

Outfielders

Razziyah Thomas, Marshall, Jr.

Kennedy Corzette, Chillicothe, Sr.

Utility Player

Emma West, Boonville, So.

Catchers

Mika Hibner, Chillicothe, So.